Опрос: европейцы считают Путина самым сильным лидером

Жители ФРГ, Франции и Италии заявили, что считают президента России Владимира Путина сильнейшим мировым лидером, свидетельствуют данные опроса, проведенного французской социологической компанией IFop по заказу агентства Sputnik.

Более трети опрошенных в Германии (34%), Франции (34%) и Италии (38%) назвали Путина сильнейшим на данный момент лидером в мире. Аналогичным образом ответили 26% британцев и 23% американцев. При этом 43% американцев сильнейшим лидером называли президента США Дональда Трампа, в Британии Трампа поддержали 33%.

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Сильнейшим Трамп видят 25% жителей Франции, 27% — в Германии и 29% в Италии. На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин — его отметили17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% американцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заняла четвертое место.

Опрос проходил с 22 по 27 марта, в нем приняли участие более пяти тысяч человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 3,1%.