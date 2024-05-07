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В Киеве раскрыли, когда на Украину поступят первые истребители США F-16

Депутат Рады Гончаренко: первые F-16 Запад отправит Украине в июле

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Vadim Ghirda/AP

Первые американские истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Есть информация, что выпуск первых украинских пилотов планируется на конец мая. А первые самолеты F-16 будут в Украине уже в июле», — написал он.

В свою очередь глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркивала, что Нидерландские власти планируют начать отправку американских легких истребителей четвертого поколения F-16 Украине осенью 2024 года.

Гончаренко до этого также сообщал, что Киев может попросить западных союзников об отправке их солдат на Украину, если украинская армия не будет справляться с ситуацией на фронте. Также Гончаренко благодарил президента Франции Эммануэля Макрона, ранее предлагавшего ввести иностранный воинский контингент на Украину. По словам депутата, заявление Макрона — это «хороший сигнал».

Ранее в МИД РФ прокомментировали передачу истребителей F-16 Украине.

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