В России представили новый автомобиль Путина

Российская компания Aurus в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина, представила обновленную версию модели Senat. Об этом сообщают «Известия».

С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако, автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Также повышена эффективность работы тормозов, подвески, топливной системы, автоматической коробки передач. Машина оборудована гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового мотора мощностью 598 л.с.

До этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus, сообщает ТАСС. По его словам, в следующий раз автомобиль будет обновлен в 2026 году.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.