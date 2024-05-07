Задержан министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Радия Хабирова.

Параллельно с задержанием Клебанов был отправлен в отставку.

«Радий Хабиров принял решение об увольнении Александра Клебанова сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении. Руководитель региона неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам», — подчеркивается в заявлении.

До этого замминистра энергетики Свердловской области Андрея Кислицына арестовали за взятку.

28 апреля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Кислицыну меры пресечения в виде заключения под стражу по 26 июня включительно.

1 мая стало известно, что Кислицына задержали по подозрению в получении взятки. Его увезли на допрос еще 28 апреля.

Кислицын с 2016 года на посту замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.

Ранее в Тюмени лишили свободы мошенника, который пытался выйти на свободу за взятку.