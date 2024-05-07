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«Посмотрим, будете ли вы вообще живы»: Карпин вновь пожаловался на положение «Ростова»

Карпин описал сложное положение «Ростова» из-за отсутствия аэропорта

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о дальних переездах команды в связи с отсутствием работающего аэропорта в городе. Его слова передает «Матч ТВ».

«Для меня важно здоровье игроков. Сыграли в воскресенье с «Оренбургом» при нашей логистике, которая идет два года. Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас даже в голове не уложится. Риск просто получить травмы. Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы», — сказал Карпин.

В середине апреля у «Ростова» было два сложных выезда подряд. Сначала команда сыграла в Воронеже с «Факелом», а затем отправилась в Екатеринбург на игру Кубка России с «Уралом».

6 мая «Ростов» на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Валерия Карпина, набрав 40 очков, делит шестое место с «Крыльями Советов».

В лидеры снова вышел петербургский «Зенит» (51 очко). Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Факелом» (1:1). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что Дзюбе неприятно не выходить на поле.

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