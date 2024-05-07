Украина стягивает резервы в Константиновку для усиления своих флангов в районе Часова Яра. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт отметил, что пока не получается точно определить принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Марочко отмечал, что украинские войска проводят перегруппировку подразделений на Сватовско-Кременском участке. По его данным, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка отмечается увеличение численности украинских войск.

Накануне Марочко заявлял, что российские войска на рубежах в ЛНР в апреле отбили более 120 украинских атак. По его данным, ВСУ потеряли около 17 185 солдат и наемников, 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются на Красноармейском направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».