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Украина стягивает свои военные резервы в Константиновку

Марочко: ВСУ подтягивают резервы в район Часова Яра

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Thomas Peter/Reuters

Украина стягивает резервы в Константиновку для усиления своих флангов в районе Часова Яра. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт отметил, что пока не получается точно определить принадлежность прибывающих резервов к определенным подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Марочко отмечал, что украинские войска проводят перегруппировку подразделений на Сватовско-Кременском участке. По его данным, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка отмечается увеличение численности украинских войск.

Накануне Марочко заявлял, что российские войска на рубежах в ЛНР в апреле отбили более 120 украинских атак. По его данным, ВСУ потеряли около 17 185 солдат и наемников, 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются на Красноармейском направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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