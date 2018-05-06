Макфол рассказал об отношениях между Россией и США

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что отношения между двумя странами похожи на «жаркий мир». Об этом сообщает The Globe And Mail.

По его словам, отношения России и США в настоящее время отличаются от «холодной войны» перераспределением сил и непопулярностью «американской модели».

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«Аналогия с холодной войной не совсем точна. Хотя новая конфронтация между Россией и Западом напоминает некоторые черты холодной войны, в ней присутствует новая динамика, может даже более опасная. Я предпочел бы термин жаркий мир», — сказал Макфол.

Он также добавил, что «жаркий мир проявляется в главном вреде для США – сближении России и Китая».

По мнению Макфола, США и Россия по-прежнему «могут подорвать всю планету».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возврате «холодной войны».