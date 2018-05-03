Лавров заявил, что кризис на Украине инспирирован извне западными странами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский кризис был инспирирован извне западными государствами во главе с американской стороной. Об этом он сказал в интервью итальянскому журналу Panorama.

«Внутриполитический кризис на Украине был инспирирован извне группой западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на свои и чужие», — отметил Лавров.

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Министр добавил, что Германия, Польша и Франция, которые засвидетельствовали соглашение об урегулировании кризиса между правительством и оппозицией на Украине в феврале 2014 года отказались от данных гарантий, «как только радикалы его растоптали».

«А НАТО, которая до переворота призывала действующего президента Украины не применять армию против протестующих, после госпереворота резко изменила тон и стала призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов «пропорционально», — рассказал Лавров.

По его словам, создание США и их сателлитами в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности служат прикрытием практики захвата геополитического пространства.

«В течение многих лет Киев пытались заставить сделать ложный выбор «с нами или против нас», между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе, что в конечном итоге привело к коллапсу украинской государственности, никогда и так не отличавшейся крепостью. Итог на сегодня — де-факто потеря независимости, страдания людей, развал народного хозяйства страны», — сказал Лавров.

Ранее Украина решила ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные Киевом санкции.