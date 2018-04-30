Макрон выразил надежду на конструктивную роль России на Ближнем Востоке

Французский президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал на своей странице в твиттере и разместил видеозапись.

«Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал Макрон.

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Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Франции, он стремится к переговорам со странами Совбеза ООН насчет контроля ядерной активности Ирана после 2025 года.

«Два президента договорились вместе работать по этому направлению в ближайшие дни и недели. В свете визита президента республики в Россию 24 и 25 мая, два президента условились ускорить контакты между их командами, чтобы достичь конкретного продвижения, в частности, по вопросу сирийского кризиса», — говорится в заявлении.

Также Макрон надеется, что российская сторона «сможет сыграть конструктивную роль по всем вопросам, чтобы избежать роста напряженности в регионе».

Ранее в Кремле рассказали о содержании телефонного разговора двух лидеров.