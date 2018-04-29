В Северной Корее переведут часы для перехода на единый стандарт с Южной

В КНДР переведут часы на полчаса вперед для перехода на единый стандарт с Южной Кореей, заявил представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан. Об этом сообщает «Киодо».

По его словам, данное решение было принято в ходе встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Ранее СМИ сообщили, что лидеры Северной и Южной Кореи договорились положить конец Корейской войне в этом году.

Также стало известно, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.