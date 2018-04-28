СМИ рассказали о месте встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын могут провести встречу в Монголии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча может пройти в Улан-Баторе из-за дружественных отношений Монголии и с США, и с Северной Кореей.

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При этом еще одной страной, которая поддерживает относительно равные отношения с обеими сторонами, является Сингапур. Она также входит в «шорт лист» возможных мест для проведения встречи двух лидеров.

Ранее Трамп рассказал об обсуждаемых вариантах его встречи с Ким Чен Ыном.

Также сообщалось, что встреча президента США и лидера КНДР состоится «в ближайшие недели».