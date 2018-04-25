Путин обсудил с президентом Армении ситуацию в стране

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении с президентом страны Арменом Саркисяном, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждалась текущая ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стали бы сравнивать происходящее в Армении и на Украине.