МИД: ядерное соглашение с Ираном нельзя трогать

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает недопустимым расторжение или изменение ядерного соглашения с Ираном, передает РИА «Новости».

«Стержневым элементом российской позиции остается необходимость, называя вещи своими именами, оставить все как есть. СВПД нельзя трогать. Его нельзя ни разрушать, ни менять. Если есть какие-то сюжеты, по которым возникает потребность вести углубленный диалог с Ираном, то, как я понимаю, иранская сторона ранее проявляла такую готовность», — сказал Рябков.

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Он отметил, что Москве неясно, каким именно представляется «гипотетическое новое соглашение».

Ранее в МИД ФРГ заявили о невозможности изменения ядерной сделки с Ираном.