Парламент Азербайджана утвердил нового премьера

Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова на пост премьер-министра, сообщает РИА «Новости».

Кандидатура, предложенная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была утверждена единогласно.

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11 апреля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Ильхам Алиев с 86,02% голосов избирателей.

Подробнее о том, почему в Азербайджане были перенесены выборы президента, читайте в материале «Газеты.Ru».