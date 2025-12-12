Более 60 случаев гонконгского гриппа выявили в одном российском регионе

В Дагестане более 60 человек заболели гонконгским гриппом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В текущем сезоне гриппа и ОРВИ в регионе зафиксировали 61 случай заболевания гриппом A(Н3 N2), который также называется «гонконгским». Болезнь сопровождается резким повышением температуры до 39-40 °C, ознобом, ломотой в теле, общей слабостью, болью в горле, кашлем и головной болью, локализующейся чаще всего в области лба, глазниц и висков.

В надзорном ведомстве напомнили, что единственным эффективным способом защиты от заболевания является вакцинация. Также специалисты порекомендовали носить маски в общественных местах, избегать скоплений людей, регулярно мыть руки и проветривать помещения для снижения риска заражения.

До этого россиянам назвали способ защититься от гонконгского гриппа. По словам инфекциониста, те, кто вовремя вакцинировался, вряд ли заразятся, а если такое все-таки случится, то заболевание будет протекать в легкой форме.

Ранее в Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом и ОРВИ.