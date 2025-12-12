В Твери после атаки БПЛА ввели режим ЧС

В Твери ввели режим ЧС в границах трех домов и социально значимого объекта

Режим ЧС введен в Твери после атаки БПЛА. Об этом говорится в опубликованном на сайте городской администрации постановлении.

«Ввести с 04.30 12.12. 2025 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации», — сказано в документе.

Уточняется, что он будет действовать в границах трех жилых домов на двух улицах и одного социально значимого объекта.

В ночь на 12 декабря украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате атаки не менее четырех квартир получили повреждения. Кроме того, обломками посекло припаркованные рядом с домом автомобили. Ранения получили семь человек: шесть взрослых и один ребенок.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что состояние пострадавших в результате ночной атаки украинского дрона на жилой дом в Твери остается стабильным.

Ранее власти Чувашии определили размер выплат пострадавшим от БПЛА.