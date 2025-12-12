Президент Финляндии считает, что мир на Украине ближе, чем когда-либо

Стубб: Европа, США и Украина хотят достичь мира до Рождества

Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА Новости.

«Мы находимся ближе к миру или конечному результату, чем когда-либо за последние четыре года», — сказал он.

До этого Стубб не исключил, что Евросоюз «в какой-то момент» начнет переговоры с Россией.

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.