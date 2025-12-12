США исключили судью Верховного суда Бразилии из санкционного списка

Спустя несколько месяцев после введения санкций в отношении бразильской судебной системы из-за преследования экс-президента Жаира Болсонару, Министерство финансов США отменило санкции, наложенные на судью Верховного суда Бразилии Александра де Мораеша. Об этом пишет Bloomberg.

«Де Мораеш, включенный в санкционный список в июле, <...> был исключен из него в пятницу, о чем свидетельствует обновление, опубликованное американским Минфином», — говорится в заявлении.

В конце июля США ввели санкции в отношении Ди Мораеша. По утверждению Минфина, он злоупотреблял властью, в частности, осуществлял аресты без судебного разбирательства и ограничивал свободу выражения. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что судья виновен в «репрессивной цензуре, произвольных задержаниях и политически мотивированных уголовных преследованиях, в том числе направленных против экс-президента Бразилии, Жаира Болсонару».

При этом Министерство финансов США не представило никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения в адрес Ди Мораеша.

Ранее в Госдепе США прокомментировали суд над экс-президентом Бразилии.