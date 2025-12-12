В Евросоюзе прокомментировали сроки заморозки российских активов

Кошта: российские активы будут заморожены до выплат Украине со стороны РФ

Российские активы в Евросоюзе (ЕС) будут заморожены до выплат Украине со стороны РФ. Об этом в соцсети X написал глава Евросовета Антониу Кошта.

«На октябрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит, по их словам, войну агрессии против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство», — написал он.

До этого пресс-служба Банка России объявила о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Накануне агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.