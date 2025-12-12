Ротенберг одной фразой ответил, готов ли он возглавить юниорскую сборную России по хоккею

Ротенберг заявил о готовности возглавить юниорскую сборную России по хоккею

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что готов возглавить юниорскую сборную России по хоккею, передает «Матч ТВ».

«Как говорили в СССР: «Если партия скажет «надо», комсомол ответит «есть». Здесь все просто», — сказал Ротенберг.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

Ранее сообщалось о том, что IIHF примет решение о допуске российских юношей в конце января.