Лавров обсудил с главой МИД Австрии миротворческую миссию в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с австрийской коллегой Карин Кнайсль размещение миротворческой миссии в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Говорили и по украинской проблеме. Мы исходим из безальтернативности полной реализации минского комплекса мер и в этом контексте мы рассмотрели ту роль, которую играет ОБСЕ в выполнении минских договоренностей, и возможности подкрепления этой роли через принятие резолюции СБ ООН об охране СММ ОБСЕ», — сказал Лавров.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил украинских силовиков в срыве «пасхального перемирия» в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) назвали перемирие самой провальной попыткой прекращения огня.