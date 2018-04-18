Путин направил соболезнования Бушу-старшему в связи со смертью его супруги

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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему в связи со смертью его супруги Барбары, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Президент направил телеграмму соболезнований Джорджу Бушу старшему в связи с кончиной его супруги», — сказал Песков.

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Жена экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет. Она прожила в браке с мужем 73 года, она родила пятерых детей, которые вступили в брак, у нее есть 17 внуков и 7 правнуков.

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