В Кремле рассказали о паузе в работе «нормандской четверки»

В настоящее время наблюдается приостановка работы «нормандской четверки» по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе «нормандской четверки», и по линии обмена мнениями по каналу Сурков — Волкер», — сказал Песков.

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В то же время, по его словам, возобновляются контакты и активно идут разговоры Владимира Путина, в том числе с французским коллегой Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Но по каналам известных форматов («нормандская четверка». — «Газета.Ru»), действительно, сейчас пока фиксируется пауза», — добавил Песков.

Ранее Меркель заявила о встрече с лидерами Украины и Франции без России.