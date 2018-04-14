Нетаньяху рекомендовал госминистрам не комментировать удар по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал государственным министрам воздержаться от комментариев относительно удара США и союзников по Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
Отмечается также, что офис премьера распространил среди министров сообщение с призывом «не давать интервью СМИ о событиях на севере».
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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