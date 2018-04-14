Нетаньяху рекомендовал госминистрам не комментировать удар по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал государственным министрам воздержаться от комментариев относительно удара США и союзников по Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается также, что офис премьера распространил среди министров сообщение с призывом «не давать интервью СМИ о событиях на севере».

Реклама

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

«Газета.Ru» следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.