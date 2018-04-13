Лавров: Москва обнародует «интересные моменты» из доклада ОЗХО по Скрипалям

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российская сторона продолжает изучение доклада экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты», — сказал Лавров.

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По его словам, в самое ближайшее время Россия постарается придать их гласности, когда российские эксперты и сотрудники профильных ведомств разберутся с документом. Он подчеркнул, что ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества.

Ранее создатель «Новичка» назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей.