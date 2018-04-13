Посол ЕС вернулся в Россию после консультаций

Посол Евросоюза вернулся в Россию после консультаций в Брюсселе, передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство ведомства в Москве.

«Глава представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию по завершении консультаций в Брюсселе», — рассказал источник.

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Как отмечается, посол покинул территорию России в конце марта для консультаций в Солсбери в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее в Госдуме прокомментировали отзыв посла Евросоюза в России для консультаций в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и заявили, что он рассчитан на эффект показной солидарности Запада в отношении Москвы. В ведомстве назвали такое решение продолжением «политики давления на Россию и дискредитации страны в международном информационном и политическом пространстве».