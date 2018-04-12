Песков рассказал о беседе Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

«Да, был [телефонный разговор]», — сказал Песков.

По данным источника РИА, главы стран обсуждали ситуацию Сирии.

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Ранее Путин анонсировал испытания новой сверхтяжелой ракеты. Также ранее сообщалось, что в данный момент в графике нет разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампа.

«Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась», — заявил Песков.

Он отметил, что ни одна из сторон не инициировала проведение разговора.