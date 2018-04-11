Власти Москвы прокомментировали намерение Яшина баллотироваться в мэры

Мэрия Москвы прокомментировала заявление Ильи Яшинил о намерении выдвигаться в мэры Москвы, передает РИА «Новости».

Как сообщили в мэрии, они придерживаются позиции максимально честных и открытых выборов, когда все кандидаты на должность мэра имеют равные возможности.

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«В мэрии всегда придерживались позиции максимально открытых и равноправных выборов», — заявили в пресс-службе мэрии.

Ранее Яшин объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, которые пройдут в сентябре. О намерении участвовать в выборах мэра Москвы в феврале 2017 года также сообщал другой представитель оппозиции — бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в России в единый день голосования — второе воскресенье сентября.