Посол: Украину впервые пригласили на встречу G7

Украину впервые пригласили на встречу глав министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), которая пройдет 22 апреля в Торонто. Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, пишет «Украинская правда».

Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

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«Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», — заявил Шевченко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин задумался о введении на Украине латиницы.