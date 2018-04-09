Песков о деле Скрипаля: с Британией не обсуждается никакое возмещение ущерба

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не обсуждала с Великобританией вопрос ущерба, который был нанесен из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

Ему задали вопрос о том, обсуждается ли между российской и британской сторонами вопрос компенсации со стороны Великобритании за действия, которые последовали после инцидента в Солсбери.

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«Никакое возмещение ущерба не обсуждается с британской стороной. В целом, есть определенный дефицит общения с британской стороной, в ходе которого можно было бы обсуждать хоть какие-то субстантивные вопросы, но этого вопроса на повестке дня нет», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что российская сторона предложила созвать внеочередную сессию ОЗХО для того, чтобы познакомиться с какими-нибудь материалами по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.