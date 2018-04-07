Посольство России: отказ племяннице Скрипаля в визе политически мотивирован
Отказ Британии в визе Виктории Скрипаль носит политически мотивированный характер, заявил представитель посольства России в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что британская сторона отказала Виктории Скрипаль, племяннице отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в предоставлении визы.
«Такого рода решение британских властей относительно отказа Виктории Скрипаль в визе, как мы уже говорили, носит политически мотивированный характер, и вызывает достаточно много вопросов по поводу причин принятого решения. Список вопросов к британской стороне множится», — сказал представитель посольства.
По его словам, сам по себе отказ племяннице Скрипаля в поездке к двоюродной сестре и дяде разочаровывает.
«Исходя из наших контактов с Викторией Скрипаль, она очень рассчитывала поддержать своих родственников в трудную минуту», — заключил он.
Ранее Виктория Скрипаль обратилась к премьер-министру Британии Терезе Мэй с просьбой помочь в предоставлении визы.