Глава аппарата Белого дома пригрозил Трампу отставкой

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом пригрозил своей отставкой. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, 28 марта Келли встретился с Трампом в Овальном кабинете, где в приступе гнева пригрозил уйти со своего поста. При этом один из источников отметил, что это больше походило на «разочарование» в работе.

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Axios подчеркивает, что глава аппарата Белого дома неоднократно заявлял, что не должен был занимать этот пост и не рвался получить эту работу.

Также сообщается, что Келли даже начал собирать свои личные вещи в кабинете. Тем не менее никаких формальных заявлений об отставке с его стороны пока не поступало.

Ранее источники CNN сообщали, что Трамп раздумывает над увольнением Келли.