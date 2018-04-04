Россия запросила провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля

Российская сторона направила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

«Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, что безнаказанность недопустима и что применение такого оружия представляет собой угрозу нераспространению оружия массового уничтожения, мы, по указанию нашего правительства, просим Вас созвать завтра, в 3 часа (22.00 мск) открытое заседания Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», — сказал Небензя.

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По его словам, официальный запрос «в ближайшее время» будет направлен председателю СБ.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала МИД Британии «натуральными наперсточниками» после удаления из твиттера сообщения о российском происхождении вещества, использованного при отравлении Скрипаля.