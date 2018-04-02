Швейцарский депутат выступила за отмену антироссийских санкций

Председатель комитета по международным делам Национального совета Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер призвала к отказу от антироссийских санкций, пишет газета Blick.

«Нам лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам», — сказала парламентарий.

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Она также высказалась за восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее в Германии предложили поэтапную отмену санкций против России.