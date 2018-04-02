Постпред: Москва не примет итогов расследования дела Скрипаля без ее участия

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва не примет никаких результатов расследования по делу Скрипаля, если в нем не будут участвовать российские эксперты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в нем не будут участвовать российские эксперты», — сказал Шульгин.

Реклама

По его словам, мандат экспертов ОЗХО «состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери».

«Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат», — отметил Шульгин.

Ранее Шульгин заявил, что работа экспертов ОЗХО по делу Скрипаля в Британии велась непрозрачно.