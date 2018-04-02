Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов и отметил совместные усилия россиян и белорусов, которые ведут строительство союзного государства более двух десятков лет. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что Путин отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.
«Вместе с этим Владимир Путин указал на важность опыта, накопленного Россией и Республикой Беларусь в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве», — говорится в заявлении.
Как сообщается, российский президент выразил уверенность, что государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений.
Ранее Лукашенко сообщил, что Россия постоянно «наклоняет» Белоруссию.