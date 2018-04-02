Американский журнал сделал из Трампа свинью
Американский журнал New York Magazine поместил на обложку своего номера президента США Дональда Трампа в образе свиньи.
На фотографии, которую опубликовал в твиттере журналист издания Яшар Али, Трампу пририсовали свиное рыло.
«Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица», — гласит надпись на обложке журнала.
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Автор заглавной статьи номера журналист Джонатан Чайт называет «коррупцию» и «жадность» главными составляющими президентства Трампа.
Ранее журнал New Yorker поместил на свою обложку Трампа в образе «опасного клоуна».
New cover of @NYMag— Yashar Ali �� (@yashar) 2 апреля 2018 г.
Cover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue