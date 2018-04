Американский журнал сделал из Трампа свинью

Американский журнал New York Magazine поместил на обложку своего номера президента США Дональда Трампа в образе свиньи.

На фотографии, которую опубликовал в твиттере журналист издания Яшар Али, Трампу пририсовали свиное рыло.

«Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица», — гласит надпись на обложке журнала.

Автор заглавной статьи номера журналист Джонатан Чайт называет «коррупцию» и «жадность» главными составляющими президентства Трампа.

Ранее журнал New Yorker поместил на свою обложку Трампа в образе «опасного клоуна».

New cover of @NYMag



Cover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue