В Совфеде оценили заявление Германии о стремлении к сотрудничеству с РФ

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал намерения МИД Германии выстраивать конструктивный диалог с Россией, передает НСН.

«Немцы поддались давлению и выслали четырех российских дипломатов, причем, сразу оговорились, что их можно будет заменить другими. Это произошло в те же сроки, когда они полностью дали пакет документов на прокладку трубопровода «Северный поток» в территориальных водах Германии.

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Это говорит о том, что немцы хотят с нами взаимодействовать. Это прагматичный и трезвомыслящий народ, который понимает, что наши экономики нуждаются друг в друге. Поэтому я с оптимизмом воспринимаю немецкие заявления. Если удастся сделать все с мертвой точки, Россия это будет только приветствовать», — заключил сенатор Джабаров.

Посольство США в России, несмотря на закрытие своего генконсульства в Петербурге, намеренно продолжить работу по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

С аналогичным заявлением в воскресенье, 1 апреля, выступил и Берлин. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью журналистам признался, что Германия нуждается в России как в партнере для урегулирования региональных конфликтов и как в «важной опоре международного порядка», пишет RT.