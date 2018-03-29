МИД: представители США должны освободить генконсульство в Петербурге не позднее 31 марта

Американские представители должны освободить здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге не позднее 31 марта, передает РИА «Новости» заявление представителя МИД России.

«Отозвано согласие на открытие и функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.