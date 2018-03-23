Демократы в сенате США потребовали от Трампа отчета по делу Скрипаля

Демократы в сенате США потребовали от президента страны Дональда Трампа предоставить отчет для конгресса по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо сенаторов.

«Мы запрашиваем постановление, использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства, и доложить конгрессу анализ атаки», — говорится в тексте письма.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США назвали нелепыми заявления России по делу Скрипаля.