В Кремле назвали отвратительным сравнение ЧМ по футболу в России и Олимпиады-1936

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий, после того как глава британского МИДа Борис Джонсон согласился с членом парламентского комитета, сказавшим, что Россия использует чемпионат мира по футболу в качестве PR-хода в стиле Гитлера и Олимпийских игр 1936 года, передает РИА «Новости».

«Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны», — сказал Песков.

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Он также назвал такое заявление «оскорбительным и недопустимым». Песков еще раз констатировал нежелание британской стороны реально взаимодействовать в целях раскрытия инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и отсутствие каких-либо доказательств.

«Москва рассчитывает на какую-то элементарную политическую логику и мудрость наших vis-a-vis в этом деле», — заметил Песков.

Ранее источник рассказал о планах ЕС в отношении России по делу Скрипаля.