Пушкина одобрила действия СМИ по ситуации вокруг Слуцкого

Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина заявила, что одобряет действия РБК и «Коммерсанта» в связи с ситуацией вокруг главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Ее надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит», — сказала Пушкина.

Ранее сообщалось, что РБК отзывает своих журналистов из Госдумы, из-за решения комиссии по этике в отношении Слуцкого. В свою очередь «Коммерсант» заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов.