Генсек ООН поздравил Путина с победой на выборах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщается на сайте Кремля.

«Антониу Гутерреш тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении.

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Также генеральный секретарь подчеркнул особый вклад России в поддержание безопасности и стабильности в мире. Кроме того, было подтверждено приглашение Гутеррешу посетить Россию.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Путина с победой на выборах.