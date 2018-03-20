СМИ: Трамп и саудовский принц обсудят «способы заставить Россию платить»

Во время встречи американского президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана речь пойдет о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за ее действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Отмечается, что недовольство американской стороны вызывают действия России на территории Сирии. Трамп затронет вопросы поддержки Россией правительства Башара Асада, а также решение о блокировке резолюции Совета Безопасности ООН.

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«Речь во время переговоров пойдет, в том числе, о поиске решения для того, чтобы найти совместные способы заставить Россию заплатить за ее деятельность в Сирии, поддержку иранской ядерной программы и вмешательства Тегерана в гражданскую войну в Йемене. Все эти действия могут усугубить кризис и привести к крупной региональной катастрофе»,— объяснил источник.

Ранее сообщалось, что в США считают, что российские поставки оружия подорвали отношения Соединенных Штатов и Саудовской Аравии.