На Камчатке открылись первые в России избирательные участки

Первые в России избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в 08.00 местного времени (23.00 мск 17 марта), передает РИА «Новости».

В Камчатском крае начали работу 194 избирательных участка, на 37 из них голосование пройдет с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что слова представителя госдепартамента США Хизер Науэрт о недопуске пяти тысяч журналистов к наблюдению за выборами президента России показывают ее непонимание того, что она говорит от лица ведомства.