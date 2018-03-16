Посол России объяснил, почему Британия придерживается антироссийского сценария

Посол России в Великобритании Александр Яковенко объяснил, почему обвинения России по делу экс-полковника ГРУ Скрипаля в интересах британских властей. Об этом сообщает RT.

По его словам, Великобритания оказалась в новых для себя обстоятельствах. После выхода из ЕС стране нужно решить, какого курса придерживаться дальше.

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«Пытаясь определиться, как быть дальше, Великобритания решила присоединиться к этой, скажем так, антироссийской кампании и думать над тем, как сдержать Россию»», — сказал Яковенко.

Он отметил, что год назад в Британии появилась новая концепция госбезопасности, в которой Россия назвала серьезным врагом. Яковенко также подчеркнул, что власти страны хотят отвлечь внимание от Brexit.

«Это прекрасный повод для того, чтобы запустить такую антироссийскую кампанию и совершать нападки на Россию. Вот такой сценарий написали в Лондоне. Но мне он кажется крайне недальновидным, потому что в долгосрочной перспективе Великобритании придется объяснять, что стоит за всей этой историей с Солсбери и чем они занимаются в этой секретной химической лаборатории, которая находится в 12 с лишним километрах от города», — рассказал Яковенко.

Ранее Яковенко заявил, что Россия будет оказывать «мощнейшее давление» на британские власти из-за дела Скрипаля.