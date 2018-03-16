Рябков: Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США

Замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, что российские власти расширят «черный список» в качестве ответной меры на новые санкции из Вашингтона, передает РИА «Новости».

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой «черный список» очередной группой американских деятелей», — сказал Рябков.

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Замглавы подчеркнул, что ответное расширение списка происходит не по желанию Москвы, а только в качестве реакции на действия США.

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире», — отметил Рябков.

Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции из-за отравления Скрипаля.