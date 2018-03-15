МИД: США ввели новые санкции против России с учетом предстоящих выборов

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон ввел новые санкции против Москвы с учетом предстоящих выборов президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, момент выбирался с учетом нашего внутреннего календаря. Мы, откровенно говоря, думали, что это произойдет 16-го (марта), а не 15-го. Но, видимо, нетерпение все-таки взяло верх в Вашингтоне», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, связанно ли объявления США новых санкций против России с предстоящими президентскими выборами.

Ранее Рябков заявил, что Вашингтон вводит все новые ограничения против Москвы, но как ни стараются Соединенные Штаты, санкции не работают.