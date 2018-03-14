Конгрессмены-демократы США заявили о продолжении расследования «российского дела»

Демократы комитета по разведке палаты представителей Конгресса США считают, что американским властям необходимо продолжить расследование «российского дела» о связи президента США Дональда Трампа и России. Это следует из текста доклада, опубликованного на сайте комитета.

«Решение о завершении расследования до того, как будут опрошены ключевые свидетели и получены важные документальные доказательства, не позволит нам в полной мере выполнить наш долг перед палатой представителей и американским народом», — сообщается в документе.

Реклама

Составители доклада сочли, что расследование в недостаточной мере уделило внимание вопросам взлома и распространения электронных писем предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, передаче этой информации предвыборной команде Трампа, а также возможному сговору между штабом Трампа и российскими посредниками.

Также демократы настаивают, что необходимо усилить меры безопасности, чтобы предотвратить возможное вмешательство в будущие выборы.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США не нашли связи между избирательной кампанией Трампа и Россией.