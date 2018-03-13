HRW выступила против назначения Помпео и Хаспел

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила против назначения Майка Помпео и Джины Хаспел на должности госсекретаря США и директора ЦРУ соответственно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы офиса HRW в Вашингтоне Сары Моргон.

«Это глубоко тревожит, что президент Трамп выдвинул на очень высокие должности, затрагивающие положение США в мире, двух людей, которые одобряли пытки. Сенат должен отклонить обе кандидатуры», — заявила Моргон.

Помпео известен как противник закрытия тюрьмы Гуантанамо. СМИ ранее сообщали, что Джина Хаспел контролировала пытки в секретной тюрьме ЦРУ «Глаз кошки» в Таиланде.